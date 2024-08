Paris2024. João Ribeiro e Messias Baptista na final do K2 500

Os portugueses campeões do Mundo em 2023 correram na segunda meia-final, classificando-se no 3.º lugar, quando se apuravam os quatro primeiros de cada série.João Ribeiro, de 34 anos, que chega a Paris já dono de três diplomas olímpicos – 4.º e 6.º no K2 e K4 1000 metros no Rio de Janeiro; 8.ºno K4 500m de Tóquio - procura conquistar, finalmente a medalha, tendo garantido já o quarto diploma.Já Messias Baptista, o companheiro de embarcação, na segunda participação olímpica, depois de também ter integrado o K4 1000m que ficou em 8.º lugar em Tóquio 2020, garante também já o segundo diploma olímpico.