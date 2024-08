Paris2024. K2 500 português está nas meias-finais

Os portugueses João Ribeiro e Messias Baptista qualificaram-se esta terça-feira diretamente para as meias-finais de K2 500 dos Jogos Olímpicos Paris'2024, ao serem segundos colocados na primeira série das eliminatórias.A dupla portuguesa esteve sempre nas duas primeiras posições ao longo dos 500 metros de prova, finalizando com 1:28.10 minutos, logo atrás da Alemanha, que fechou em 1:28.03.Com este resultado, o K2 500 luso "prescinde" dos quartos-de-final e terá mais algum descanso do que grande parte dos rivais, voltando apenas à água na sexta-feira, pelas 10h10.