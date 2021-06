Pogacar vence etapa e assume liderança da geral na Volta à Eslovénia

Pogacar, vencedor da Volta à França em 2020 e um dos mais fortes candidatos ao triunfo este ano, cumpriu os 147 quilómetros entre Zalec e Celje em 3:32:03 horas, chegando à meta com 1.22 minutos de avanço para o segundo classificado, o seu compatriota Matej Mohoric (Bahrain).



Em terceiro chegou o italiano Diego Ulissi, companheiro de equipa de Pogacar, também a 1.22 minutos, o mesmo tempo de Matteo Sobrero (Astana), que foi quarto.



Tadej Pogacar lidera a geral, com 1.24 minutos de avanço sobre Mohoric, segundo, enquanto Ulissi é terceiro a 1.28 minutos.



Rui Oliveira (UAE Emirates), único português em prova, chegou à meta na 130.ª posição e está no 80.º lugar da geral.



A terceira etapa vai ligar Brezice a Krsko, ao longo de 165 quilómetros, com três contagens de montanha de terceira categoria.