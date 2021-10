Portugal com quatro ciclistas nos Mundiais de pista

”, explicou à agência Lusa o selecionador, Gabriel Mendes.Maria Martins, que conseguiu a única medalha nos Mundiais de 2020 com um bronze no scratch, junta-se a Iúri Leitão, João Matias e Rui Oliveira nos Mundiais, com a atleta olímpica a disputar omnium, eliminação, scratch e corrida por pontos. No masculino, estarão em ação no omnium, madison, eliminação, perseguição individual e scratch.Em Roubaix, um dos grandes palcos do ciclismo mundial, do "Inferno do Norte" que é o Paris-Roubaix ao famoso velódromo, Portugal terá um trio masculino e Maria Martins, sétima classificada no omnium de Tóquio2020, na que foi a estreia olímpica do país na pista.

Já com a seleção a fazer adaptação a uma pista em Roubaix que é “nova, com características diferentes”, de “retas mais longas a curvas mais pequenas”, o foco pode não estar nas medalhas mas estará em bons resultados.







"Tata" Martins é a primeira em prova, na quarta-feira, no scratch, seguindo-se Rui Oliveira na quinta-feira, na mesma disciplina, enquanto a olímpica corre a eliminação. Na sexta-feira, "atira-se" ao omnium, com Iúri Leitão e João Matias na perseguição individual.No sábado, Leitão corre o omnium, com a prestação lusa em Roubaix a fechar no domingo com Martins nos pontos e Rui Oliveira e Iúri Leitão a fazerem dupla no madison.