Portugal conquista o terceiro Campeonato do Mundo de Futebol de Praia

A Seleção de Futebol de Praia (Seleção A) queria fazer história e conquistar o terceiro Campeonato do Mundo de Futebol de Praia, depois das vitórias em 2001 e 2015.







Pela frente estava uma Itália motivada pela presença na final, e até marcaram primeiro, por Zurlo no 1.º Período (6'), mas no segundo tempo os jogadores portugueses demonstraram na areia a sua mais valia.





Uma partida que foi acompanhada em direto na RTP2, a final do Mundial no Paraguai acabou por sorrir às cores nacionais com uma vitória esclarecedora por , tendo sido os golos apontados no 1º período por Léo Martins (7'), no 2.º Período por Jordan (18') e André Lourenço (18'). Jordan (26' e 35') e Léo Martins (28')por duas vezes) e Léo Martins marcaram já no terceiro tempo consolidando a vantagem portuguesa. Os italianos ainda reduziram (5-3) num curto espaço de tempo decorria o terceiro período, com dois golos de Dario Ramacciotti e Josep Junior (31').



Portugal garantiu, deste modo, o terceiro título mundial, depois de ter festejado em 2001 e 2015. A Itália nunca foi campeã, perdendo a sua segunda final, depois de em 2008 ter baqueado frente ao Brasil, por 5-3.



Este ano, Portugal foi campeão da Europa e conquistou a medalha de Ouro nos II Jogos Europeus.



Ficha de Jogo



FIFA Mundial de Futebol de Praia 2019

Assunção, Paraguai

Estádio Mundialista “Los Pynandi”

Final



1.º Árbitro: Ivo Moraes (Brasil)

2.º Árbitro: Said Hachim (Madagásgar)

3.º Árbitro: Ingilab Mammadov (Azerbaijão)

Cronometrista: Sofien Benchabane (França)





Itália (cinco inicial): Simone Del Mestre, Gentlin, Alfioluca Chiavaro, Dario Ramacciotti e Gabriele Gori

Suplentes: Andrea Carpita, Francesco Corosiniti (Cap.), Frainetti, Simone Marinai, Paolo Palmacci, Percia Montani e Emmanuele Zurlo

Treinador: Emiliano Del Duca





Portugal (cinco inicial): Elinton Andrade, Rui Coimbra, Jordan, Bê Martins e Léo Martins

Suplentes: Tiago Petrony, Bruno Torres, André Lourenço, Rúben Brilhante, Belchior, Von e Madjer (Cap.)

Treinador: Mário Narciso.