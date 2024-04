Portugal tenta apurar estafetas 4x400 para Roma e Paris

Na competição, marcada para Nassau, em 4 e 5 de maio, Portugal vai apresentar-se nestas duas provas, convocando, para isso, nove atletas.



Cátia Azevedo, João Coelho, Omar Elkhatib, todos do Sporting, e Ricardo dos Santos, do Benfica, são os eleitos para a estafeta mista, juntamente com Vera Barbosa, também opção para a prova feminina, com as igualmente sportinguistas Carina Vanessa, Juliana Guerreiro e Sofia Lavreshina.



Qualificam-se para os Jogos Paris2024 as 14 primeiras equipas nas World Athletics Relays e as duas melhores do ranking, em ambas as vertentes, enquanto que para Roma2024 se apuram as 16 melhores, uma quota reduzida para metade nos mistos.



Portugal estreou-se na competição de estafetas mistas em Campeonatos do Mundo em Budapeste2023, com o 16.º e último lugar, com Omar Elkhatib, Cátia Azevedo, Ricardo dos Santos e Fatoumata Diallo a cumprirem as quatro voltas à pista húngara em 3.15,75 minutos.



Já este ano, nos Mundiais "indoor" Glasgow2024, Portugal ficou no quarto lugar na agora ausente estafeta masculina, com Ericsson Tavares, Ricardo dos Santos, João Coelho e Omar Elkhatib a estabelecerem um novo recorde nacional (3.06,57), enquanto no feminino a seleção lusa não foi além do nono e último posto, mesmo estabelecendo uma nova melhor marca portuguesa (3.31.93).