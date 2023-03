Portugal vence na Macedónia do Norte e está quase no Euro2024 de andebol

Depois dos triunfos por 44-27 sobre a Turquia, em Matosinhos, e 32-21 na visita ao Luxemburgo, os lusos, comandados por António Areia, com 10 golos, mantiveram o pleno de triunfos, quando se classificam os dois primeiros de cada ‘poule’. Interessa agora o primeiro lugar, para evitar as equipas mais fortes do pote 1 do sorteio.



No domingo, as equipas voltam a defrontar-se, em Matosinhos, na primeira oportunidade de garantir uma vaga no Europeu da Alemanha.



Depois da liderança inicial da Macedónia do Norte, Portugal passou, aos 3-2, para o comando, que chegou a ser de quatro golos e pareceu poder ser definitivo, não fosse uma atípica metade da segunda parte dos pupilos de Paulo Pereira.



Com o guarda-redes suplente Gustavo Capdeville a entrar para defender dois livres de sete metros, a seleção nacional conseguiu chegar aos 8-4 quando estavam decorridos 20 minutos, das vantagens mais folgadas durante a partida.



Num desafio com muitas falhas técnicas, mútuas, os lusos sentiram algumas dificuldades para lidar com a defesa ‘5x1’ do rival, contudo foram adaptando-se e controlando um opositor que tinha na baliza adversária um conhecedor da sua valia, Nikola Mitrevski, guarda-redes do FC Porto.



Os 11-14 a favor de Portugal que se verificavam ao intervalo traduziam a sua superioridade, questionada num mau recomeço que permitiu a reviravolta (20-19), depois de um conjunto de más decisões da finalização, sobretudo na zona de seis metros.



Portugal apostou então no ataque ‘7x6’, com dois pivôs e sem guarda-redes, e assim voltou à liderança (20-23), beneficiando igualmente de exclusão de adversário, conseguindo um importante parcial de 4-0 à entrada para os derradeiros 10 minutos.



Ante o ‘apagão’ dos anfitriões, quando estavam no seu melhor momento, e perante a eficácia de António Areia, que atingiu os 10 golos, Portugal terminou o desafio com a sua vantagem máxima, de seis golos (23-29).



Jogo realizado no A1 Arena SC Boris Trajkovski, em Skopje.



Macedónia do Norte – Portugal, 23-29.



Ao intervalo: 11-14.



Sob a arbitragem dos eslovacos Marko Boricic e Dejan Markovic as equipas alinharam e marcaram:



- Macedónia do Norte (23): Nikola Mitreviski, Martim Velkovski (1), Cvetan Kuzmanovski (1), Igor Gjorgiev (1), Marko Mitev (1), Nikola Markoski (1), Filip Kuzmanovski (5), Martim Tomovski (gr), Nenad Kosteski (2), Tomislav Jagurinovski, Ivan Djonov (3), Marko Stojkovikj, Petar Atanasievikj (1), Martin Serafimov (5), Kostadin Petrov (2) e Marko Mishevski.



Treinador: Kiril Lazarov.



- Portugal (29): Miguel Espinha, Pedro Portela (1), Victor Iturriza (4), Miguel Martins (1), Rui Silva (3), Leonel Fernandes, Diogo Branquinho (1), Gustavo Capdeville (gr), Alexandre Cavalcanti, António Areia (10), André Gomes (2), Diogo Silva (3), Martim Costa (2), Luís Frade (2) e Fábio Magalhães.



Treinador: Paulo Pereira.



Assistência: cerca de 3.000 espetadores.