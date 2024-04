Portugueses em duas finais nos Europeus de natação paralímpica

Nas eliminatórias da manhã, Diogo Cancela nadou os 100 mariposa S8 em 1.05,54 minutos e parte para a final com o terceiro melhor tempo, e segundo melhor europeu, atrás do italiano Alberto Amoedo (1.04,54) e do chinês Ting Li (1.04,76).



Ivo Rocha participou nas eliminatórias dos 200 metros estilos SM6, tendo obtido a nona marca (3.25,26), ficando fora da final, para a qual o russo Andrei Granichka parte com o melhor tempo (2.10,15).



Na sessão da tarde, Portugal estará também representado na final direta dos 100 metros bruços S11, na qual marcará presença Marco Meneses.



Os Europeus de natação paralímpica, que decorrem até sábado, na Madeira, juntam 427 atletas - entre os quais sete portugueses -, oriundos de 51 países.