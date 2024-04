Queta marca oito pontos na derrota dos Maine Celtics

Além de Neemias Queta, outros três jogadores do cinco inicial da equipa de desenvolvimento tinham estado ao serviço dos Boston Celtics nos últimos jogos da fase regular da NBA - Jordan Walsh (nove pontos), Drew Peterson (13) e JD Davison (22).Ousmane Dieng, que foi eleito o jogador mais valioso da final, foi o melhor marcador do jogo 3, com 25 pontos ao serviço dos Oklahoma City Blues.A equipa secundária dos Oklahoma City Thunder conquistou o seu primeiro título na G League.