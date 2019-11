Quintana eleito melhor jogador da sexta ronda da `Champions` de andebol

O guarda-redes do FC Porto Alfredo Quintana foi eleito o melhor jogador da sexta jornada da Liga dos Campeões, após ter estado em destaque no jogo com o Montpellier (23-23), anunciou esta quarta-feira a Federação Europeia de Andebol (EHF).