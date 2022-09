Raquel Rocha medalha de bronze nos europeus de triatlo distância média

A atleta portuguesa cumpriu o desafio em 4:20.08 horas, numa prova vencida pela espanhola Helene Sololuze em 4:14.45, 1.08 minutos mais rápida do que a compatriota Judith Vaquero.



Mariana Marques foi oitava em 4:36.38 horas.



Na competição masculina, João Ferreira foi sétimo em 3:49.47 horas, ainda distante do vencedor, o espanhol Antonio Lopez, com 3:41.34, que deixou o belga Christophe De Keyser a 4.37 minutos e o alemão Rico Bogen a 5.42, atletas que completaram o pódio.



Na quinta-feira, neste Campeonato Europeu Multidesportivo Bilbau Biscaia 2022, a júnior Luísa Miranda também tinha sido bronze, em triatlo crosse.