Seleção nacional inicia hoje os Mundiais de Velocidade e paracanoagem

Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha são os primeiros a entrar em ação, às 08h36, horas de Lisboa, e se venceram seguem direitos para a final.



Estão 73 países em competição, com cerca de 800 canoístas, 14 dos quais portugueses, incluindo dois da paracanoagem.Com uma vaga direta à final estão os dois K4 500 metros, masculino e feminino, tal como o C2 500 metros de Beatriz Fernandes e Inês Penetra.