Seleção nacional inicia hoje os Mundiais de Velocidade e paracanoagem
A seleção portuguesa de canoagem inicia esta manhã os Mundiais de Velocidade e paracanoagem em Itália, com a possibilidade de atingir finais diretas. É o arranque de um novo ciclo olímpico, no Parque Idroscalo, em Milão.
Estão 73 países em competição, com cerca de 800 canoístas, 14 dos quais portugueses, incluindo dois da paracanoagem.
Com uma vaga direta à final estão os dois K4 500 metros, masculino e feminino, tal como o C2 500 metros de Beatriz Fernandes e Inês Penetra.
Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha são os primeiros a entrar em ação, às 08h36, horas de Lisboa, e se venceram seguem direitos para a final.