Sporting falha acesso inédito à fase de grupos da Liga dos Campeões em basquetebol

No jogo que decidia o apuramento para a próxima fase, disputado na Bulgária, a equipa bósnia chegou ao intervalo na liderança, por 32-27, mas o Sporting reagiu e chegou ao final do terceiro período com um ponto de vantagem.

No último parcial o Igokea foi mais forte e conseguiu a vitória, impedindo os `leões` de serem a primeira equipa portuguesa a chegar à fase de grupos da `Champions` da modalidade.