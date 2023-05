Sporting junta-se a Benfica na final da Liga de basquetebol

Marcus Lovett jr, com 31 pontos, quatro assistências e outros tantos ressaltos foi o MVP do encontro. Do lado dos ‘azuis e brancos’, o melhor jogador foi Charlon Kloof, com 12 pontos, cinco ressaltos e sete assistências.



As duas vitórias nos dois primeiros jogos no Dragão Caixa, por 88-80 e 93-91, conferiam mais tranquilidade aos ‘leões’, já, que para além de poder gerir o play-off, tinham a seu favor o facto dos ‘azuis e brancos’ terem de correr mais riscos na busca da vitória.



A jogar em casa e impulsionado pelo público, o Sporting entrou melhor no jogo e rapidamente atingiu um parcial de 6-0. O melhor que o FC Porto conseguiu, no primeiro parcial, foi atingir a igualdade (8-8 e 14-14), não conseguindo depois assumir a liderança do marcador, tendo a formação de Alvalade chegado a final dos primeiros 10 minutos a vencer por 24-21.



Esta magra vantagem leonina não serviu de combustível para acender a chama do dragão e o capitão Diogo Ventura, com cinco pontos consecutivos, seguido do ‘triplo’ de Eddy Tavarez, deixaram o público presente no Pavilhão João Rocha com a firme convicção que o triunfo do encontro seria uma questão de tempo (32-21).



Tudo corria bem ao Sporting, ganhava os ressaltos, ‘metia gelo’ no jogo quando era necessário e no ataque organizado era exemplar nas ligações, tendo apagado por completo o FC Porto, que não foi além dos oito pontos neste período contra os 20 dos da formação da casa.



Depois do intervalo, a tendência do jogo manteve-se, com os comandados de Pedro Nuno Monteiro a cavar um fosso cada vez maior para um FC Porto que parecia ter vindo passear.



Os jogadores de Fernando Sá perdiam bolas infantilmente, chegando mesmo a deixar passar uma por baixo das pernas e, não raras vezes, à boca do cesto mostravam incapazes de pontuar. Sem capacidade de reação o ‘knockout’ chegaria no final do terceiro parcial 74-47.



Com 27 pontos de vantagem, até poderia ter servido apenas para ‘cumprir calendário’, mas não. O Sporting estava disposto a presentear o público com um bom espetáculo de basquetebol e procurou jogar para ‘nota artística’, sempre respeitando o adversário, e acabou por vencer, por 94-66.



O primeiro jogo da final do campeonato nacional, que irá opor o Sporting ao Benfica, também no modelo de play-off à melhor de cinco, está agendado para 04 de junho.







Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting – FC Porto: 94-66.



Ao intervalo: 44-29.







Sob a arbitragem de Luís Lopes, Paulo Marques e José Gouveia as equipas alinharam e marcaram:



- Sporting (94): Travante Williams (20), Marko Lankovic (2), Diogo Ventura (7), Joshua Patton (8) e Gerald Armwood (6). Jogaram ainda: Eddy Tavarez (11), Ricardo Monteiro (3), António Monteiro (3), João Fernandes (1), Diogo Araújo, André Cruz (2) e Marcus Lovettjr (31).



Treinador: Pedro Nuno Monteiro.



- FC Porto (66): Miguel Maria (5), Vladyslav Voytso (6), Max Landis (5), Brian Conklin (4) e Michael Finke (3). Jogaram ainda: Keven Gomes (1), Francisco Amarante (7), João Guerreiro (3), Miguel Queiroz (12), Marvin Clark Jr. (8) e Charlon Kloof (12).



Treinador: Fernando Sá.







Marcha do marcador: 24-21 (10 minutos), 44-29 (intervalo), 74-47 (30) e 94-66 (resultado final).







Assistência: cerca de 1.500 espetadores.