Sporting vence Benfica e está mais perto do título nacional de andebol

Com este resultado, o Sporting, que lidera o grupo, soma agora 39 pontos, e cavou um fosso de nove para o Benfica, terceiro posicionado.



O encontro da próxima jornada, no Dragão Caixa, entre o FC Porto, segundo classificado, e os ‘leões’ poderá ser um passo de gigante para a formação lisboeta em caso de vitória.



Depois da derrota (36-32) frente aos ‘dragões’ na primeira ronda, o Benfica não se podia dar ao luxo de voltar a marcar passo sob pena de ver o líder Sporting disparar na luta pelo título que conquistou pela última vez em 2017/18.



As equipas entraram em campo a estudarem-se mutuamente e, depois de um início divido, os ‘encarnados’ até tomaram conta do marcador (4-3) e entre o minuto cinco e o 10 foram donos do jogo, inclusive quando Aléxis Borges os deixou reduzidos a seis elementos.



De repente tudo mudou. Os ‘leões’, que até então viviam à custa dos golos de Martim e Francisco Costa, acordaram e atiraram o Benfica para fora da luta do título.



Quando estava a perder por três golos (9-6), a estratégia colocada em campo (7x0) por Jota González revelou-se de autodestruição: praticamente a cada perda de bola, o Sporting aproveitava para marcar, ora de remates à saída da área ‘verde e branca’, ora em contra-ataque, não sendo por isso de espantar que, aos 20 minutos, os comandados de Ricardo Costa vencessem por 17-9.



Quando, aos 28 minutos, Edy Silva fez o 22-11, e o Sporting ficou com o dobro dos pontos, ficou claro que a segunda parte seria apenas para ‘cumprir calendário’ e só um Benfica muito unido poderia evitar o descalabro ainda maior.



Os 10 pontos de vantagem ao intervalo (23-13) conferiam ao Sporting a tranquilidade necessária para os últimos 30 minutos. Ricardo Costa aproveitou para colocar em campo o guarda-redes Andre Kristensen, Espen Vag, Mamadou Gassama e João Gomes, que ainda não tinham jogado, e não só manteve a consistência como continuou a mandar no encontro acabando por vencer por 37-28.







Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting – Benfica, 37-28.



Ao intervalo: 23-13.







Sob a arbitragem de Rúben Maia e André Nunes, as equipas alinharam e marcaram:



- Sporting (37): Léo Maciel, Edy Silva (4), Pedro Portela, Francisco Costa (3), Natan Suarez (4), Orri Porkelsson (7) e Martim Costa (6). Jogaram ainda: Andre Kristensen, Edmilson Araújo, Jan Gurri (2), Salvador Salvador (3), Espen Vag, Mamadou Gassama, João Gomes (3), Etienne Mocquais (2) e Christian Moga (3).



Treinador: Ricardo Costa.



- Benfica (28): Gustavo Capdeville, Christopher Hedberg (3), Gustavo Oliveira (3), Belone Moreira (3), Aléxis Borges (1), Ander Izquierdo (2) e Filip Taleski (1). Jogaram ainda: Nicola Zoric, Miguel Naranjo (2), Paulo Moreno (2), Afonso Mendes, Gabriel Sequeira (1), Ole Rahmel (4), João Lourenço (4) e Guilherme Carvalho (1).



Treinador: Jota González.







Assistência: Cerca de 2.000 espetadores.