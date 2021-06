Sporting vence FC Porto e adianta-se na final do nacional de hóquei em patins

Lisboa, 13 jun 2021 (Lusa) -- O Sporting venceu hoje o FC Porto por 6-4, no terceiro jogo da final dos `play-offs` do campeonato nacional de hóquei em patins, disputado no Dragão Arena, no Porto, passando para a frente da final (2-1).