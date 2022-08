Surf. Yolanda Hopkins na final do Boardmasters Open

A olímpica Yolanda Hopkins venceu na ronda inaugural o "heat" 8, com 14,83 pontos, e seguiu para os quartos de final, onde voltou a ser a primeira no "heat" 4, desta vez com 12,17 pontos.A surfista lusa disputou depois as meias-finais da competição britânica, que já venceu em 2019, e voltou a ser a mais forte do segundo "heat", triunfando com uma pontuação de 14,67.Na final, Yolanda Hopkins vai defrontar um trio de espanholas, composto por Laura Coviella, Ariane Ochoa e Janire Etxabarri.Na competição também estiveram presente Gabriela Dinis, que foi eliminada na primeira ronda, e Francisca Veselko, que chegou até às meias-finais.Veselko venceu o primeiro "heat" da primeira ronda com 11,73 pontos, e voltou a triunfar no "heat" 1 dos quartos de final, com 13,26 pontos, acabando por ser eliminada nas meias-finais, ao terminar no terceiro lugar, com 8,50 pontos, atrás de Ochoa e Etxebarri.