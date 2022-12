Teresa Bonvalot nos "quartos" do Haleiwa no Havai

No terceiro dia de competição, o segundo no quadro feminino, "Teresinha" foi segunda classificada na sexta bateria da "ronda das 32", com 9,54 pontos (em 20 possíveis) nas suas duas melhores ondas (5,87 e 3,67), apenas batida pela australiana Sally Fitzgibbons (10,00), e à frente da francesa Vahine Fierro (9,50) e da brasileira Anne dos Santos (5,43).Já Mafalda Lopes ficou no quarto e último posto da segunda bateria da mesma segunda ronda, com apenas 3,50 (2,57 e 0,93), atrás da australianas Dimity Stoyle (6,30) e Sophie McCulloch (10,40), e da norte-americana Alyssa Spencer (11,57).Teresa Bonvalot, tetracampeã portuguesa (2014, 2015, 2020 e 2022), é agora a única representante lusa na prova feminina, mantendo as aspirações de entrar no circuito principal WSL em 2023, enquanto que, no lado masculino, Vasco Ribeiro e Frederico Morais continuam em competição.O período de espera do Haleiwa Challenger, a última etapa das "Challenger Series", que dão apuramento para o circuito principal da WSL, decorre até 7 de dezembro na ilha de Oahu, no Havai, Estados Unidos.