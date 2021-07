Tóquio2020. Estados Unidos `esmagam` Irão no basquetebol, França nos `quartos`

Depois do surpreendente triunfo na estreia sobre os norte-americanos (83-76), tricampeões em título e equipa que estava imbatível há 25 jogos, a seleção gaulesa venceu a República Checa por 97-77 e assegurou o primeiro lugar do Grupo A.



Na terceira e decisiva jornada, Estados Unidos e checos vão decidir quem acompanha a França para a próxima ronda, enquanto o Irão já está eliminado.



No Grupo B, a Austrália somou a segunda vitória, ao bater a Itália por 86-83, e continua a liderar o agrupamento, enquanto a Alemanha venceu a Nigéria, por 99-92.



Na Saitama Super Arena, Damian Lillard, com 21 pontos, liderou os Estados Unidos, que já venciam ao intervalo por 60-30, com destaque também para os 13 pontos, oito assistências e quatro ressaltos de Zach Lavine.



Do outro lado, o ‘gigante’ Hamed Haddadi, com 15 pontos e seis ressaltos, foi o melhor no Irão.



No triunfo da França, Evan Fournier voltou a ser o melhor em campo, desta vez com 21 pontos, acompanhado de Nando de Colo, que somou 17 pontos e oito assistências, numa partida em os gauleses já venciam por 11 (51-40) ao intervalo, depois de um segundo período demolidor (29-12).