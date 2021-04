Tóquio2020. Tocha olímpica atravessa parque fechado em Osaka

O revezamento, que arrancou há três semanas no nordeste do Japão, passou esta terça-feira pela primeira vez, de duas programadas, por aquela cidade, que já tinha anunciado que não ia permitir a presença de público e ia colocar o trajeto longe do traçado citadino, escolhendo, para as duas 'etapas', o parque comemorativo Expo 70, em Suita, a norte.



Os corredores chegaram de autocarro e foram correndo escoltados por seguranças, além de carros promocionais dos patrocinadores, por um parque vazio.



Este foi o primeiro desvio da rota programada, após o governador de Osaka já ter criticado o momento, e num dia em que a cidade acompanhou a tendência de subida de novos casos por todo o país.



O percurso da tocha olímpica a caminho de Tóquio2020 continuará pelo país com um total de 10 mil corredores a atravessarem todo o território a caminho da cerimónia de abertura, em 23 de julho, na capital.



Entrou em vigor na segunda-feira um reforço das medidas de combate à pandemia em Tóquio e outras regiões, como Osaka, em vigor até 11 de maio.



Os Jogos Olímpicos vão decorrer entre 23 de julho e 8 de agosto, enquanto os Paralímpicos entre 24 de agosto e 5 de setembro.