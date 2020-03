Triatleta Alistair Bornwlee adia Ironman e defende título em Tóquio2020

“Tinha a certeza de que Tóquio2020 ia ser a minha última prova de curta distância, mas agora vou ter de a fazer mais um ano”, resignou-se o campeão em Londres2012 e Rio2016, que vai tentar o ‘tri’ no Japão.



Os Jogos Olímpicos, que se deveriam realizar de 24 de julho a 09 de agosto, foram remarcados “o mais tardar” para o verão de 2021 pelo Comité Olímpico Internacional e pelos organizadores japoneses, pressionados pela pandemia de coronavírus.



“A conclusão lógica é que será mais difícil, porque terei mais um ano. Será um desafio, mas há muitas pessoas em posição muito pior do que a minha”, assumiu o atleta de 31 anos.



Ainda assim, manifestou-se totalmente de acordo com o adiamento: “As Olimpíadas são uma coisa inspiradora, mas quando as pessoas estão no hospital a perder as suas vidas, parece inapropriado que os recursos sejam alocados a um evento desportivo”.



O irmão mais velho dos Brownlee deseja passar a fazer somente ‘Ironman’, ou seja, 3,8 quilómetros de natação, 180 de ciclismo e 42 de corrida, enquanto o modelo olímpico são 1,5 quilómetros a nadar, 40 a pedalar e 10 a correr.



“Quero voltar a correr longas distâncias e, no futuro, vou concentrar-me apenas no Ironman'”, explicou.



