União Sportiva perde na Eurocup feminina

Em destaque estiveram Emanuely de Oliveira (18 pontos) para o conjunto português e Samantha Logic (22) para o Grengewald, numa partida em que a Sportiva apenas acertou sete das 31 tentativas de triplos.



O encontro da segunda mão está marcado para a próxima quarta-feira (12 de outubro) no Centro Desportivo Am Sand, no Luxemburgo.



Na fase inicial do encontro, a Sportiva agarrou o domínio e controlou praticamente todas as instâncias ofensivas. A equipa açoriana, contudo, mostrou algumas fragilidades defensivas, o que facilitou o trabalho às adversárias, que não precisaram de muitas oportunidades para encestar no primeiro quarto.



No segundo parcial, o Grengewald apareceu mais agressivo e conseguiu reequilibrar o encontro, explorando, sobretudo, o jogo interior. A Sportiva, que se apresenta nesta temporada com um plantel praticamente novo, registou dificuldades nas transições defensivas e precisou de várias oportunidades para pontuar.



Com mais critério ofensivo, as luxemburguesas beneficiaram do desacerto das açorianas no capítulo da finalização para chegar ao intervalo a vencer (25-27).



No terceiro período, as luxemburguesas continuaram a ser a equipa mais inteligente em campo, mostrando superioridade nos momentos chave: mais agressivas na recuperação da bola, mais dinâmicas nas triangulações ofensivas e mais eficazes na hora de atirar ao cesto.



A Sportiva, menos intensa do que as adversárias, valeu-se das individualidades para conseguir criar perigo, mas teve sempre dificuldades em penetrar na defesa contrária.



No derradeiro quarto do jogo, a equipa da casa melhorou no rendimento, obrigando o Grengewald a trabalhos defensivos redobrados, e com o passar dos minutos, o jogo tornou-se aberto, com a bola a rondar os cestos de parte a parte, mantendo imprevisível o desfecho final. Contudo, tal como aconteceu ao longo da partida, a eficácia das luxemburguesas fez a diferença.