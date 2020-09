Única piscina aberta em Viana do Castelo é só para atletas federados

Numa resposta escrita a um pedido de esclarecimento da agência Lusa, a autarquia explicou que a piscina municipal Frederico Pinheiro é utilizada para os treinos de 103 atletas da Escola Desportiva de Viana (EDV) e do Viana Natação Clube (VNC).



No total, a capital do Alto Minho dispõe de três piscinas que, antes da pandemia causada pelo novo coronavírus, tinha inscritos "um total de 999 utentes de escolas de natação municipais", estando previsto que, no futuro, possam ser disponibilizadas 288 vagas devido aos constrangimentos impostos pela covid-19.



Além da piscina "com utilização exclusiva dos clubes de natação", a piscina municipal de Barroselas tem capacidade para acolher a 417 alunos e a piscina do Atlântico a 582.



Ainda sem previsão de reabertura ao público daqueles equipamentos, o município informou que, "devido às restrições da covid-19, será reduzido o número de turmas e alunos, para permitir a desinfeção e o não cruzamento de utentes no balneário".



Segundo as estimativas da autarquia, no total, para restringir o risco de contágio pelo vírus SARS-CoV-2, serão disponibilizadas "288 vagas", 157 na piscina do Atlântico e 131 na da vila de Barroselas.



De acordo com um despacho emitido no dia 06, na piscina municipal Frederico Pinheiro, usada por atletas federados, “é permitida a utilização dos balneários e chuveiros, cumprindo às recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS).



Além das piscinas municipais, no despacho o presidente da Câmara, José Maria Costa autorizou a retoma do funcionamento dos equipamentos desportivos municipais para treinos das equipas federadas.



Os pavilhões municipais José Natário, Mestre Luís Braga, Atlântico, Santa Maria Maior, Meadela, Portuzelo, David Freitas, Monte da Ola abriram "para contextos de treino para as equipas seniores, sem restrições, com utilização dos balneários e chuveiros cumprindo às recomendações da DGS".



No estádio municipal Manuela Machado, "estão autorizados treinos de atletas federados em contextos de treino para as equipas seniores, sem restrições, com utilização dos balneários e chuveiros cumprindo às recomendações da DGS".



Os centros náuticos de Canoagem, Remo, Vela e Centro de Alto Rendimento de Surf, também reabriram para treinos de atletas federados, sendo permitido a utilização dos balneários e chuveiros".



A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 971.677 mortos e mais de 31,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.



Em Portugal, morreram 1.928 pessoas dos 70.465 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.



Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.