Vasco Ribeiro e Teresa Bonvalot vencem terceira etapa da Liga de surf

Vasco Ribeiro e Teresa Bonvalot repetiram, assim, os triunfos alcançados no ano passado nesta etapa, depois de performances dominantes ao longo dos dois dias do evento.



“O Porto é a etapa que mais gosto, porque tenho aqui muitos amigos e sinto-me praticamente em casa. Na final o Halley Batista começou bem, enquanto eu estava um pouco perdido, mas mantive a minha estratégia e limitei-me a esperar pela onda certa e surfar o melhor que sei. Este triunfo dá uma motivação extra para os campeonatos importantes que se seguem, deixando-me mais preparado e com mais ritmo”, disse Vasco Ribeiro.



Já Teresa Bonvalot admitiu que também gosta desta etapa, lembrando que foi a sua primeira conquistada na Liga, em 2013. A surfista bateu na final Camilla Kemp.



“Sempre que cá venho também tenho a sorte de apanhar boas ondas. Foram dois dias de grandes ondas. Foi uma ótima etapa e este triunfo dá uma ajuda para os próximos campeonatos, que vão ser do circuito mundial de qualificação e o Mundial ISA, onde se discute a qualificação olímpica”, frisou.



Em relação aos ‘rankings’, Vasco Ribeiro cimentou a liderança no masculino, enquanto do lado feminino Carolina Mendes continua na frente.