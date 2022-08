Viseu acolhe partida da prova em 2023 e chegada no ano seguinte

"É com gosto que nós podemos anunciar e dizer que esta candidatura [a Cidade Europeia do Desporto em 2024] irá coincidir com o final da Volta a Portugal em bicicleta, já que no próximo ano vamos ter o início da Volta", declarou aos jornalistas, após o final da quarta etapa da 83.ª edição, que ligou a Guarda a Viseu.

Ao lado de Fernando Ruas, Joaquim Gomes recordou que a cidade "se constituiu, desde 2003, como um dos principais municípios da Volta a Portugal, com sucessivos inícios, finais, finais de etapa com dia de descanso".

"Isso confere a Viseu o título de talvez o município mais importante da Volta desde 2003, só a par de municípios como Lisboa e outros carismáticos, que não têm o peso de ter tantos finais e inícios", destacou o diretor da prova.

A última vez que a Volta a Portugal começou em Viseu foi em 2019, enquanto no ano passado a cidade assistiu à consagração de Amaro Antunes (W52-FC Porto) como bicampeão.

