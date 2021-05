Volta ao Algarve. Ethan Hayter defende amarela na etapa mais longa da prova

Depois de conquistar a liderança da geral no alto da Fóia, o jovem britânico, de 22 anos, enfrenta uma jornada teoricamente tranquila na tirada mais longa desta edição, num total de 203,1 quilómetros.



O pelotão vai sair da capital algarvia às 12h30, rumando à meta volante de São Brás de Alportel, situada logo ao quilómetro 18,4, antes de enfrentar as duas contagens de montanha do dia, ambas de terceira categoria, na Portela da Corcha (km 63,4) e Cachopo (km 78,3).



Antes da habitual chegada à Avenida Zeca Afonso, em Tavira, prevista para as 17h34, os corredores vão ainda cruzar duas metas volantes, em Alcoutim (km 137) e Vila Real de Santo António (178,5),



O final da terceira tirada será a última oportunidade para os homens mais rápidos do pelotão, nomeadamente o irlandês Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep), vencedor da primeira etapa, e o alemão Pascal Ackermann (Bora–hansgrohe) lutarem por um triunfo na prova, que termina no domingo, no alto do Malhão, pelo que a liderança de Hayter não deverá estar sob ataque.



O corredor da INEOS é primeiro da geral, com o mesmo tempo do português João Rodrigues (W52-FC Porto) e do espanhol Jonathan Lastra (Caja Rural), que ocupam, respetivamente, o segundo e terceiro lugares daquela classificação.