Vuelta2020. Dumoulin abandona antes da oitava etapa

”, lê-se no comunicado da formação, antes da partida para a oitava tirada, em Logroño.Dumoulin, de 29 anos, vencedor do Giro em 2017 e campeão do mundo de contrarrelógio no mesmo ano, ocupava o 53.º lugar da classificação geral, a 42.25 minutos do equatoriano Richard Carapaz (INEOS).”, escreveu Dumoulin, na página oficial no Twitter.O esloveno Primoz Roglic, segundo no Tour, atrás do compatriota Tadej Pogacar (UAE Emirates), ocupa o quarto lugar na Vuelta, a 30 segundos de Carapaz.

Esta quarta-feira o pelotão enfrenta os 164 quilómetros entre Logroño e a chegada inédita ao Alto de Moncalvillo.