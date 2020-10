Vuelta2020. Roglic e Froome são os principais favoritos

Inicialmente marcada para decorrer de 14 de agosto e 6 de setembro, saindo dos Países Baixos e com várias etapas em Portugal, um regresso há muito aguardado, a pandemia de covid-19 veio alterar os planos de todo o calendário velocipédico, sem que a Vuelta fosse exceção.





A prova espanhola continua a ser a última das de três semanas e este ano fecha o calendário WorldTour com um traçado com muita montanha, pela prevalência do Norte, com menos três etapas e apenas um contrarrelógio.





Com quase 2.900 quilómetros, a Vuelta começa este ano a doer, com a montanha basca a marcar presença antes de um “olá” em França, no mítico Col du Tourmalet, antes de se encaminhar, dia a dia, até Madrid e à consagração do vencedor na capital.





Na 12.ª etapa, o Angliru promete testar as pernas dos candidatos, antes de um crono que termina em rampa, com a 17.ª e penúltima tirada como derradeiro ‘tira teimas’: o Alto de la Covatilla apresenta-se como o último momento para criar diferenças.





Além de um percurso, que assentará, como é habitual na Vuelta, a um trepador mais puro, a principal dificuldade em torno da prova é algo que é incontrolável: a evolução da pandemia de covid-19 naquele país e as crescentes questões sobre a sua viabilidade ao longo de 20 dias, 18 de competição e dois de descanso.





Com medidas de restrição que a organização promete serem das mais apertadas, o pelotão volta-se para a estratégia com duas equipas a partirem, teoricamente, por cima: a Jumbo-Visma, que traz o vencedor de 2019, Primoz Roglic, e o holandês Tom Dumoulin, e a INEOS, com um Chris Froome, campeão em 2011 e 2017, a despedir-se e o equatoriano Richard Carapaz, em Espanha após uma Volta a França desapontante.





Principais figuras nas várias vertentes







Froome, que ganhou quatro vezes o Tour e mais uma a Volta a Itália, é o natural favorito em qualquer grande volta em que participe, na última que vai fazer pela equipa com que ganhou tudo, antes de sair para a Israel Start-Up Nation, a partir de 2021.





Na Jumbo-Visma, a desilusão de Roglic em França, ao perder para o compatriota Tadej Pogacar (UAE Emirates), pode alimentar a pretensão de revalidar o título em Espanha, mas também o holandês Tom Dumoulin, campeão da Volta a Itália em 2017, quererá mostrar-se.





A correr em casa, o veterano espanhol Alejandro Valverde (Movistar) tenta sempre repetir o triunfo de 2009, num ano que terá ainda o francês Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), o holandês Wout Poels (Bahrain-McLaren) ou o irlandês Dan Martin (Israel Start-Up Nation), além do colombiano Esteban Chaves.





Quanto aos "sprinters", que terão até cinco oportunidades para tentar vencer, os olhos estarão postos sobre o irlandês Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep), que venceu a classificação dos pontos no Tour, além de duas etapas, mas também no alemão Pascal







Ackermann (BORA-hansgrohe), além da revelação belga Jasper Philipsen (UAE Emirates).





Nesta edição estão presentes quatro portugueses, desde logo o último luso a vencer uma etapa na Vuelta, Nelson Oliveira (Movistar), que vai para a sexta participação, mas também Rui Costa, campeão do mundo em 2013, parte de um duo da UAE Emirates que inclui o estreante Ivo Oliveira, além de Ricardo Vilela (Burgos-BH), que vai correr a prova pela quarta vez.

A 75.ª edição da Volta a Espanha arranca na terça-feira em Irún, terminando em 8 de novembro em Madrid, encurtada a 18 etapas, em vez das habituais 21.