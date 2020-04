World Athletics "reserva" 8 e 9 de agosto para campeonatos nacionais

Em comunicado, a antiga IAAF explicou que o objetivo é “criar uma janela protegida que permita que os atletas possam competir nos seus respetivos campeonatos nacionais sem agendar conflitos com provas internacionais”.



Esta data foi agendada após uma reunião entre a recém-criada Unidade de Calendário Global da World Athletics com as federações-membro e a Comissão Mundial de Atletas de Atletismo.



“Nenhum de nós pode prever o futuro nestes tempos sem precedentes, mas sabemos que países diferentes estão em momentos diferentes desta pandemia. Por isso, estamos a tentar criar uma estrutura para os nossos atletas e federações-membro para que possam começar a planear o seu regresso”, disse o presidente do organismo, o britânico Sebastian Coe.



Ainda de acordo com a World Athletics, a Unidade de Calendário Global continua a trabalhar com a Liga Diamante e a Continental Tour para reagendar o restante da temporada de 2020, que deverá ficar definida no final de abril.