Yolanda Hopkins avança e Guilherme Ribeiro eliminado em prova de surf na Austrália

Na competição feminina, Yolanda Hopkins ficou no segundo lugar da segunda bateria da primeira ronda, com 13,43 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (6,93 e 6,50), atrás da havaiana Eweleiula Wong (13,64), mas à frente da japonesa Nanaho Tsuzuki (11,73) e da neozelandesa Saffi Vette (10,90).



Na segunda ronda, em que já vão entrar em ação as outras duas atletas lusas (devido ao melhor ranking) na Liga Mundial de Surf (WSL), Teresa Bonvalot e Francisca Veselko, Yolanda vai enfrentar as norte-americanas Lakey Peterson, Bella Kenworthy e Zoe Benedetto.



Já 'Teresinha' vai encarar as australianas India Robinson, Zahli Kelly e Nikki Van Dijk (bateria três) e 'Kika' defronta a australiana Sally Fitzgibbons, a peruana Sol Aguirre e a brasileira Sophia Medina - irmã do tricampeão do mundo Gabriel Medina (2014, 2018 e 2021) - na oitava bateria.



No quadro masculino, Guilherme Ribeiro teve uma boa prestação, conseguindo 13,73 pontos (7,93 e 5,80), mas ficou atrás do francês Charly Quivront (14,00) e do brasileiro Rafael Teixeira (13,90), superando apenas o sul-africano Daniel Emslie (11,67), pelo que se despede da prova.



O outro representante luso, Frederico Morais, que recentemente falhou o 'cut' (corte do meio da época) do circuito principal, e foi relegado para as Challenger Series – em que vai tentar nova qualificação para a elite mundial em 2025 - arranca a sua participação na quinta bateria da segunda fase, contra os franceses Maxime Huscenot e Charly Quivront, e o brasileiro Edgard Groggia.



O Gold Coast Pro é a primeira etapa do circuito Challenger Series, da WSL, e decorre em Queensland, Austrália, até 04 de maio.



As Challenger Series dão acesso ao circuito principal da WSL, estando previstas seis etapas, uma delas, a quinta e penúltima, na Praia de Ribeira D'Ilhas, na Ericeira, entre 29 de setembro e 06 de outubro.