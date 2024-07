1.º curso para ingresso nos quadros permanentes de praças do Exército com 112 militares

Numa nota enviada à imprensa, o Exército anunciou que na quinta-feira "terá lugar na Escola das Armas em Mafra a cerimónia de abertura do 1.º Curso de Formação Inicial para ingresso nos Quadros Permanentes da categoria de Praças (1.º QPCP24) para os formandos dos quadros especiais das Armas e Serviços do Exército Português".

Este curso tem como objetivo, segundo o ramo, habilitar os militares com as competências necessárias para o desempenho de cargos associados à categoria de praças dos quadros Permanentes dos vários quadros especiais "e inclui no seu desenho estrutural, uma ação de formação de nivelamento na área dos equipamentos e procedimentos específicos do Exército".

O curso, que termina no dia 04 de outubro, será frequentado por 112 militares, com uma média de idades de 30 anos e 96 militares do sexo masculino e 16 do sexo feminino.

Do total, 66 militares são provenientes da situação da reserva de disponibilidade e 46 militares da situação de serviço efetivo, "ou seja, provenientes de outras unidades do Exército Português, da Marinha e do Mapa de Pessoal Civil do Exército".

Os quadros permanentes da categoria de praças no Exército e na Força Aérea - que já existiam na Marinha - foram aprovados pelo anterior executivo do PS com o objetivo de aumentar a atratividade e retenção de militares nas Forças Armadas.