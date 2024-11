25 de Novembro assinalado no Parlamento com divisões partidárias

Os partidos da direita aprovaram, contra a vontade da esquerda, a comemoração anual da data, num modelo idêntico à cerimónia do 25 de Abril, mas sem os cravos vermelhos.A sessão do 25 de Novembro terá direito a discursos e honras militares, mas contará também com lugares vazios nas bancadas dos partidos.A cerimónia tem início às 11h00 e pode ser acompanhada, em direto, na Antena 1, numa emissão especial a partir do Parlamento.





O 25 de Novembro de 1975 foi uma movimentação militar conduzida por partes das Forças Armadas Portuguesas, cujo resultado levaria mais tarde ao fim do Processo Revolucionário em Curso (PREC) e a um processo de estabilização da democracia representativa em Portugal.