Aborto. Há quase mil profissionais de saúde objetores de consciência

Foto: Anna Moneymaker - Getty Images via AFP

As unidades são obrigadas por isso a transferir as mulheres para outras instituições.



No ano passado, nos hospitais, 533 médicos e 299 enfermeiros assumiram ser objetores de consciência. Foram 161 nos centros de saúde.



São conclusões da relatório da Inspeção Geral das Atividades em Saúde.



Nos 34 hospitais que fizeram abortos, registaram-se em 2022 mais de 11 mil e trezentas interrupções voluntárias da gravidez. No ano anterior foram quase dez mil, a maioria em Lisboa e Vale do Tejo.