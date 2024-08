Açores. Operações de resgate no Pico são cada vez mais frequentes

O custo destas operações é elevado e, em caso de desrespeito pelo regulamento de acesso ao ponto mais alto de Portugal, pode ser apresentada ao visitante uma fatura de 1.200 euros.Os Bombeiros da Madalena têm uma equipa especializada nestas operações de resgate na montanha do Pico. No entanto, o aumento destes casos está a pesar no orçamento da corporação.Com uma situação cada vez mais recorrente, há corporações que defendem que os caminhantes devem pagar pelos resgates quando não cumprem as regras. O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses diz que essa responsabilidade é do Estado.