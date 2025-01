Álvaro Almeida foi confirmado como novo Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde. A CRESAP aprovou a indicação do governo, que em Conselho de Ministros na quinta-feira o designou para um mandato de três anos.

Álvaro Almeida foi anunciado pela ministra da Saúde no dia 21 de janeiro, quatro dias depois de o médico militar António Gandra d'Almeida ter apresentado a demissão.



Economista e professor universitário, o novo diretor executivo do SNS foi deputado do PSD na Assembleia da República, liderou a Entidade Reguladora da Saúde e a Administração Regional de Saúde do Norte.