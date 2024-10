Associação de Apoio Domiciliário pede mais inspeções a lares

Pedro A. Pina - RTP

Um balanço do jornal Público dá conta de que nos primeiros oito meses do ano o Ministério Público abriu 219 inquéritos por suspeitas de crimes contra lares de idosos. Em causa estão crimes de maus tratos, condições indignas de vida ou apropriação indevida de rendimentos e património dos mais velhos.



Com os inquéritos que ficaram por resolver do ano passado, há neste momento um total de 318 inquéritos em investigação.



Em declarações à Antena 1, o presidente da associação, João Ferreira de Almeida, diz que é preciso aumentar o número de inspeções. No entanto, para isso acontecer também tem de aumentar o número de inspetores na Segurança Social.