Associação Portuguesa de Deficientes quer maior aposta no desporto adaptado

Reuters

Um dia depois do fim da competição que reuniu, em Paris, os melhores atletas do mundo com deficiência, a Associação considera que é necessário aumentar o número de atletas paralímpicos portugueses que participam nestes eventos.



A visão da Associação Portuguesa de Deficientes, depois dos Jogos Paralímpicos de Paris, onde Portugal conquistou 7 medalhas e 18 diplomas paralímpicos; o melhor resultado desde a constituição do Comité em setembro de 2008.



A missão portuguesa regressa mais logo ao território português...



A chegada dos atletas ao aeroporto de Lisboa, está prevista para pouco depois das 4 da tarde.