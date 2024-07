Até ao momento, o programa que prevê o acesso a creche gratuita abrange as crianças que fazem três anos. Mas Susana Baptista diz que é preciso dar respostas às famílias o quanto antes. Muitas já fizeram as inscrições - de forma condicional - no privado sem saber o que vai acontecer.

Nesta altura, muitos estabelecimentos já estão praticamente esgotados.





Susana Batista lembra que a oferta por exemplo zona na zona da grande Lisboa e do grande Porto passa muito pelo privado.





Algo que deveria ter acontecido no início de junho.