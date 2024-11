Barragem de Girabolhos "com importância tremenda para Coimbra"

A sul, é apontada a importância da construção de uma barragem na Ribeira do Alportel para proteger Tavira de cheias como as que aconteceram no passado fim-de-semana. A Antena 1 também falou com a presidente da Câmara de Tavira, Ana Paula Martins. A autarca diz que a construção desta infraestrutura é importante para Tavira para prevenir cheias mas também para reter a água em tempo de seca.







Hoje o jornal Público avançou que o Governo prepara um plano de intervenção em barragens contra cheias e secas. Prevê-se a construção de novas barragens, incluindo a de Girabolhos, considerada essencial para toda a bacia do Mondego, e uma outra na Ribeira do Alportel salvaguardando a cidade de Tavira, no Algarve.