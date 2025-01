Câmara de Lisboa "disponível" para permitir instalação de videovigilância no Martim Moniz

É uma medida que não estava prevista para ter prioridade em relação a outras zonas da cidade. Mas, em declarações à Antena 1, aNeste processo a PSP terá de formalizar o pedido de instalação dos sistemas de videovigilância junto do Ministério da Administração Interna e depois a autarquia é que tem de proceder à sua aquisição e implementação. Cabe depois à PSP a operação dos sistemas.A última palavra é da Câmara de Lisboa, mas já no Verão e antes desta recomendação da PSP, a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior pedia a instalação de câmaras de videovigilância; e agora considera que a autarquia deve ouvir este pedido da Polícia de Segurança Pública e não demorar mais tempo.Contactada pela Antena 1, aO objetivo deste sistema é permitir reforçar a segurança de pessoas e bens, auxiliar as forças da autoridade a cumprir o seu papel de proteger e garantir a lei".

Prioridade é a vigilãncia no Cais do Sodré



A autarquia acrescenta que "a PSP, fruto do seu conhecimento e análise da criminalidade na cidade de Lisboa, definiu um conjunto de zonas onde seria importante possuir um sistema deste tipo com capacidades preventivas, de rápido diagnóstico e de acompanhamento remoto, complementando desta forma o serviço prestado pela presença física das forças da autoridade.

O Martim Moniz não foi uma zona inicialmente definida pela PSP no levantamento anteriormente feito e partilhado com a autarquia".

Existe disponibilidade da Câmara de Lisboa para avaliar e adoptar um sistema de Videovigilância no Martim Moniz.





Mas a autarquia lembra que a zona do Cais do Sodré tem prioridade: "dar nota de que a grande prioridade no momento atual para o Presidente Carlos Moedas é a conclusão do processo de implementação de videovigilância na zona do Cais do Sodré. Este é um local fundamental onde é necessário reforçar todos os mecanismos de segurança. É uma área onde todos os dias circulam milhares de pessoas e tem também uma enorme pressão de diversão noturna".