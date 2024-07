Carpintaria naval renasce em Vila do Conde

Nuno Carvalho

Graças ao curso de formação do Centro de Artes Náuticas de Vila do Conde (CDAN), a profissão pode vir a renascer. O curso cativou interessados em número suficiente para compor duas turmas, com dezenas de formandos de idades diferentes e com uma grande variedade de percursos profissionais e escolares anteriores.



O novo curso de carpintaria naval prevê 350 horas de formação e é ministrado nas instalações do CDAN, em Vila do Conde, perto do local onde está atracada a réplica da nau quinhentista (atualmente a ser restaurada e fechada ao público).



O curso do CDAN é promovido pela câmara municipal de Vila do Conde e é financiado pelo mecanismo financeiro do Espaço Económico Europeu (composto pela Noruega, Islândia e Liechtenstein).