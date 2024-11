Carris Metropolitana vai reforçar oferta de autocarros na Margem Sul

Um anúncio feito à Antena 1 pelo administrador Rui Lopo, que justifica a decisão com o aumento da frequência dos comboios da Fertagus, nas ligações entre Setúbal e a capital, divulgado na semana passada.Por trás do reforço da oferta, está também um aumento considerável da procura na chamada área 4 da Carris Metropolitana, que inclui Alcochete, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela e Setúbal.É a área com mais pressão, nesta altura. A procura cresceu 30 por cento só desde o início do ano.A repórter Inês Martins acompanhou a viagem de dois estudantes que vivem e estudam na margem sul, mas numa só viagem precisam de ir a Lisboa e passar o Tejo duas vezes: um percurso que leva meia hora de carro e se transforma em duas horas de transportes, devido à falta de oferta de autocarros.A viagem começa em Alcochete e termina no Monte da Caparica, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova.