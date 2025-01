Boaventura de Sousa Santos voltou a não comparecer em mais uma sessão de julgamento, no Tribunal Civil de Coimbra. O professor e sociólogo fez-se representar, na sessão desta manhã, pelo advogado.

Boaventura de Sousa Santos procura assegurar a defesa do bom nome assim como das acusações de assédio moral, sexual e abuso de poder por parte de 13 mulheres.



No banco dos réus sentam-se quatro destas alegadas vítima, que denunciaram os abusos através de uma carta aberta. Hoje foi ouvida a última destas quatro mulheres.



A defesa diz que este é um processo onde se pretende silenciar as denunciantes.