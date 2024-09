Chamas obrigam a corte da Estrada Nacional 8 na zona da Malveira

Miguel Oliveira afirmou à agência Lusa que a EN8 se encontra cortada entre as localidades da Malveira e do Jeromelo, no mesmo concelho do distrito de Lisboa, devido ao fogo, que começou em Vale da Guarda, na freguesia do Milharado.

Segundo o comandante, o incêndio não afeta pessoas, nem bens materiais.

De acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 18:30 o fogo encontrava-se já em resolução, estando no terreno 224 operacionais e 66 veículos.

Pelas 17:30, as chamas estavam a ser combatidas por dois meios aéreos, 249 operacionais e 72 veículos.