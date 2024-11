Cidadãos na rua contra o ruído e poluição do aeroporto de Lisboa

De acordo com a lei, só excecionalmente pode haver voos entre a meia-noite e as seis da manhã. Porém, no verão a regra foi quebrada, como denunciou a associação ambientalista Zero.A ação de protesto está agendada para as 18h30, à saída da estação de metro do Aeroporto, para reivindicar o fim dos voos noturnos, a não expansão e o encerramento do aeroporto, a “construção urgente” do novo aeroporto de Lisboa fora da cidade e “um novo pulmão verde na cidade”.As associações estimam que o ruído dos aviões afete quase 400 mil pessoas em Lisboa e nos concelhos vizinhos afetados.





Recordando que "são frequentes os voos que ultrapassam limites de ruído acima dos quais os danos para saúde são sérios", a plataforma – criada em 2022 e que reúne cidadãos residentes nos concelhos afectados pelo Aeroporto Humberto Delgado – realça que "a frequência actual dos voos implica que as pessoas que vivem, estudam ou trabalham perto do aeroporto ou das rotas de aproximação estão constantemente expostas a níveis inaceitáveis de ruído".