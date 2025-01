Falhou a meta do Governo de ter marcadas, até ao final do ano, as cirurgias dos doentes à espera para lá dos tempos legais. Em dezembro ainda esperavam por cirurgia, 1 291 doentes com cancro. e quase 18 mil com outras patologias.

Ainda assim, foram agendadas mais 592 operações do que no mesmo período de 2023. E o Serviço Nacional de Saúde realizou mais 41 mil cirurgias, nove mil das quais oncológicas.



Os tempos médios de espera também reduziram.



Em junho, no arranque do programa de recuperação de cirurgias oncológicas era de 51 dias. No final do ano, era de 37.