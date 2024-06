Comarca de Leiria em rutura iminente por causa da falta de oficiais de Justiça

O protesto só vai terminar quando o Governo aceitar as reivindicações salariais e de carreira.







Este sindicato não chegou a acordo com o Executivo, ao contrário do que aconteceu com o Sindicato dos Funcionários Judiciais que suspendeu todas as greves que estavam em curso.







A falta de trabalhadores é um dos problemas denunciados. Há poucas mãos para muitos processos.







O Tribunal Judicial da Comarca de Leiria fala numa situação de rutura iminente devido à escassez de oficiais de Justiça.