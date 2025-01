Comissão de Utentes acusa Fertagus de desrespeito e ameaça com tribunal

A secretária de Estado da Mobilidade adianta que está a ser apurada a disponibilidade de material circulante operacional ou em manutenção, para melhorar a oferta aos passageiros.

Uma das medidas imediatas é o levantamento das restrições ao limite de velocidade no troço Coina-Pinhal Novo, uma "medida que permitirá ganhar dois minutos nas viagens".



A secretária de Estado Cristina Pinto Dias diz acompanhar com atenção e preocupação a situação no serviço de comboios que faz a ligação entre Setúbal e Lisboa. Garante estar disponível para ouvir as propostas da Comissão de Utentes da Fertagus.Ainda antes desta posição do Governo, a Antena 1 ouviu o porta-voz da Comissão de Utentes. Aristides Teixeira admite avançar para os tribunais e acusa a Fertagus de total desrespeito pelos passageiros.

Os comboios da Fertagus têm estado tão cheios que, por vezes, os funcionários das estações têm de intervir para fechar as portas das carruagens. Já foi também necessária a intervenção das autoridades. Um cenário que a Antena 1 já testemunhou em várias reportagens.