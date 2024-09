Contratação de médicos. FNAM denuncia irregularidades nos concursos

A FNAM sublinha que há 1.350 especialistas que concluíram a formação há mais de meio ano e que só 400 foram colocados no Serviço Nacional de Saúde.



A Federação acusa a tutela de ter alterado as regras dos concursos e alerta que há médicos de Medicina Geral e Familiar a quem estão a ser apresentados contratos com cláusulas ilegais, que pressupõem fazer Serviço de Urgência nos Hospitais, e Unidades de Saúde Local que se recusam a comunicar o local exato do posto de trabalho.



A FNAM denuncia também que há vagas que abrem e fecham sem o processo estar concluído.