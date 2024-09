Depois dos fogos, a chuva. Autarquia de Oliveira de Azeméis preocupada

Lusa

Apagados os incêndios, a ameaça agora é a chuva. As autarquias com áreas ardidas receiam as escorrências que a precipitação prevista para os próximos dias pode provocar nos terrenos que ficaram sem vegetação.



Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro, é um dos concelhos mais afetados pelos incêndios da semana passada: ficou com um quarto da sua mancha florestal queimada pelas chamas (num total de 2.100 hectares ardidos), embora só tenha ardido uma casa de primeira habitação. A autarquia concentra agora a sua atenção em evitar escorrências e deslizamentos das terras. O autarca Joaquim Jorge Ferreira queixa-se de não poder conhecer os proprietários dos terrenos e de não poder notificá-los para procederem à respetiva limpeza.



A previsão meteorológica é de chuva para os próximos dias e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso para hoje e amanhã para 6 distritos (Bragança, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu, Guarda e Aveiro) devido à expectativa de vento forte e de chuva persistente (por vezes, forte, em especial, nas regiões montanhosas).



A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) já alertou para o risco de cheias, derrocadas, deslizamentos e queda de estruturas e árvores, em particular, nas zonas atingidas pelos incêndios florestais, onde há risco de escorrências de cinzas, deslizamentos, derrocadas e contaminação de fontes de água potável.